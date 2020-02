Fashion Revolution to organizacja założona w Wielkiej Brytanii po tragicznych wydarzeniach w Bangladeszu, które miały miejsce 24 kwietnia 2013 r. Kompleks fabryczny Rana Plaza, w którym tysiące osób szyły ubrania m.in. dla polskiej firmy LPP zawalił się, powodując śmierć 1130 pracowników fabryki. Chcąc upamiętnić ofiary katastrofy, organizacja od 2013 roku aktywnie nakłania przedstawicieli branży odzieżowej do wdrażania coraz bardziej odpowiedzialnych praktyk. Globalny ruch Fashion Revolution zachęca, by w każdą rocznicę katastrofy w Rana Plaza, czyli 24 kwietnia, przyłączyć się do kampanii Fashion Revolution Week i zadać firmom odzieżowym proste pytanie: Who made my clothes?

Celem Fashion Revolution jest świętowanie pozytywnego wpływu mody na świat oraz wszystkich tych, którzy codziennie się do tego przyczyniają. Jako przedsięwzięcie na skalę globalną ma ono także ponownie połączyć poszczególne elementy całego łańcucha dostaw w jedną całość, gdzie każdy pracownik jest ważny i szanowany za swoją pracę. Fashion Revolution poprzez celebrowanie wielkich i małych historii farmerów, pracowników fabryk, firm i kupców, konsumentów i aktywistów pokazuje reszcie branży, iż zmiany są możliwe.

Fashion Revolution w okresie pomiędzy Black Friday a Cyber Monday również chce zmierzyć się z problemem nadmiernego konsumpcjonizmu, który niekorzystnie wpływa na środowisko naturalne i ma szerokie, negatywne oddziaływanie społeczne. Ten czas ma być zachętą dla konsumentów, by powstrzymać się od zakupów, a dla producentów i sprzedawców – by nie poddawać się presji wielkich obniżek cen w tym okresie.

Źródło: www.fashionrevolution.org